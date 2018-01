– Behov for å løfte reiselivet

Det er et stort behov for å løfte reiselivet politisk, tror den nye reiselivsdirektøren for Nordmøre og Romsdal, Pål Farstad. Farstad var stortingsrepresentant for Venstre fra 2011 til 2015 og var medlem av næringskomiteen på Stortinget. Han mener reiselivet som næring er politisk undervurdert. Direktøren i Fjord Norge, Kristian Jørgensen, mener reiselivet må bli flinkere til å få frem hvilken betydning reiselivet har for økonomien.