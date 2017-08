Tirsdag 8. august skal politikerne møte bedrifter i Kristiansund, dagen etter på går turen til Molde, mens torsdag 10. august er det bedrifter i Ålesund som får besøk.

NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg, sier det er en viktig sak for bedriftene i Møre og Romsdal at formuesskatten blir fjernet eller kraftig redusert.

– Bedriftene er veldig opptatt av formuesskatten. I disse tider med så stor omstilling så er det viktig at vi beholder midlene i bedriftene for å videreutvikle de istedenfor bat en tapper bedriftene i tøffe tider, sier Torill Ytreberg.

Omstridt

Men spørsmålet om formuesskatten er omstridt. Ikke bare er den politiske uenigheten stor, statsminister Erna Solberg har også vedgått at regjeringen ikke kan dokumentere at kuttene i formuesskatten har ført til vekst.

Det har også vært vanskelig å få forståelse for behovet for å fjerne formuesskatten.

– Det er fordi den er blitt stemplet som en "rikingskatt". Men dette er noe helt annet. det er snakk om skatt på anleggsmidler og bygninger som faktisk utgjør arbeidsplasser, sier Torill Ytreberg.

I Kristiansund skal politikerne besøke bakeriet Tor Sevaldsen, Shell og Abyss Subsea. I Molde er det Brunvoll AS, Astero og Classic Norway som får besøk mens i Ålesund skal politikerne til Laader Berg og Sunnmørsposten. Runden blir avsluttet hos Optimar i Giske. Toppsjefen i NHO, Kristin Skogen Lund, deltar under bedriftsbesøkene i Molde.

Unge i arbeid

I tillegg til skatt blir EØS-avtalen, samferdsel og situasjonen i arbeidslivet temaer som politikerne blir utfordret på. Arbeidsledigheten er på veg ned, men å få unge inn i arbeidslivet er en utfordring, sier NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg.

– Vi ser at vi har altfor mange unge som står utenfor arbeidslivet. Her må vi har gode tiltak som gjør at disse blir integrert i arbeidslivet, får seg en jobb og har noe å gå til hver dag, sier Torill Ytreberg.



