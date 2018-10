– Bare smuler til Møre og Romsdal

Finanspolitiker Fredric Holen Bjørdal fra Arbeiderpartiet mener statsbudsjettforslaget bare innebærer smuler til Møre og Romsdal. Han viser til at det ikke blir penger til nytt fengsel på Sunnmøre eller Stad skipstunnel. Han frykter også for brusproduksjonen hos Oskar Syltes Mineralvannfabrikk i Molde som ikke får et lette i sukkeravgiften.