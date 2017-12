– Avstanden til Frp er for stor

Venstres fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal, Gunn Berit Gjerde, mener avstanden til Frp er for stor til at Venstre bør gå i regjeringsforhandlinger. Hun peker på innvandring, miljø- og justispørsmål som områder der dette blir vanskelig. Hun sier også at retorikken til noen av Frp sine statsråder ikke vil føre til forståelse og menneskeverd. Men Gjerde har forståelse for dilemmaene ved å stå utenfor regjering og vil avvente resultatet av forhandlingene.