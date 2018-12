– Avgjerande at toppmøtet blir samde

Biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, seier det er heilt avgjerande at klimatoppmøtet blir samde om ein avtale som gjer at ein reduserer temperaturveksten på jorda. Midttømme, som er til stades på toppmøtet, er klar på kva som må inn i avtalen for at ho skal bli nøgd. – Det er viktig at vi som religiøse leiarar er tydeleg til stades og hjelper dei som skal ta avgjerder å få ein etisk plattform for det arbeidet vi skal gjere, seier ho.

Ho viser til at alle religionar har eit grunnprinsipp om at du skal gjere mot andre slik du vil dei skal gjere mot deg, og meiner vi i den vestlege verda må kunne sette oss inn i situasjonen til andre og forstå at vi må redusere våre utslepp og bidra til at dei kan redusere sine.