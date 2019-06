– Artig og spennende

Mange har fulgt nøye med på filminnspillingen som foregår på Atlanterhavsvegen. Kolbjørn Lie og sønnene bor like ved og forteller at det har vært mye trafikk og at mange har fått med seg at det er noe spesielt på gang. Selv om han synes det er spennende med filminnspilling er han hemmelighetsfull om hva han har sett, men han forteller at han har tilbudt seg å bidra. – Jeg tenkte kanskje at de var interessert i å leie inn en gråhåret kar på en Kawazaki 750. Da skulle jeg stilt opp og kjørt på bakhjul over brua, sier han.