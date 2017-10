– Arbeidet gjev resultat

Under styremøtet i Helse Møre og Romsdal roste Espen Remme arbeidet med å få kontroll over økonomien. – September er den månaden i året der vi har hatt best kontroll på lønskostnader og overtid, sa Remme. Og september er den første månaden der vi kunne sjå resultat av innsparingsaktivitetane som blei sett i verk i sommar, sa han. Resultatavviket for september er på minus 4,8 mill. kroner målt mot budsjett og minus 5,8 mill. kroner målt mot nytt resultatkrav.