– Anerkjennelse er viktig

I dag, på Frigjørings- og veterandagen, blir nesten 100 medaljer i Møre og Romsdal delt ut til folk som har deltatt i internasjonale militære operasjoner på vegne av Norge. På utdelingen på Joachim Rønnebergs plass i Ålesund var Jan Lund, nestleder for Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. Han har tatt på seg oppgaven med å finne flest mulig som var med i Tysklandsbrigaden slik at de får sine medaljer. – De skulle hatt for lenge siden. Anerkjennelsen er veldig viktig. Det er et synlig bevis, sier han.