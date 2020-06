– Andre kan lære

Pressekontakt i Norsk senter for informasjonssikriing, Trude Talberg-Furulund, seier det kan løne seg å vere open om det, dersom ei bedrift blir ramma av eit dataangrep. Ho meiner det er viktig at andre kan lære av det som har skjedd. Etter det NRK kjenner til er verftsgruppa Vard utsett for eit dataangrep, men har så langt takka nei til å kommentere saka.