– Ambassadør for Ålesund by

Sigrid Solbakk Raabe, også kjend under artistnamnet Sigrid, får gåve frå ordførar i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, for å vere ein god ambassadør for Ålesund. – Sigrid er ein fantastisk artist og ei godt forbilde. Ho har profilert byen både nasjonalt og internasjonalt og Ålesund er stolt av ho, seier Aurdal.