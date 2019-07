– Allereie sett auka rørsler

Snøsmeltinga ved det rasutsette fjellpartiet Veslemannen har allereie ført til auka rørsler i fjellet. Det seier geolog i NVE, Gudrun Dreiås Majala, til NRK. – Fjellet er veldig ustabilt no. Det er dessutan venta at temperaturen kjem til å stige ytterlegare, forklarer Majala. For kort tid sidan vart det bestemt at farenivået ved Mannen blir heva til oransje, altså det siste før raudt. Maja seier dei må sjå an kor vidt det blir aktuelt å setje farenivået til raudt i løpet av dagen.