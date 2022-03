– Alle får stemme fritt

Geir Ove Leite, gruppeleiar i Arbeidarpartiet i Ålesund, seier saka om Haram skal få gå ut av Ålesund er vanskeleg.

17. mars skal kommunestyret ta stilling til om dei skal sende ein søknad om delinga av kommunen der Haram får gå ut. Nyleg stemte 71,7 % av innbyggjarane i gamle Haram at dei ville skilje seg frå Ålesund og bli ei eiga kommune igjen.

I dag hadde Arbeidarpartiet eit medlemsmøte der eit stort fleirtal bestemte at kommunestyrerepresentantane får stemme fritt under valet på torsdag.

– Det er vanskeleg og det er ikkje alle som har landa endå, men slik det ser ut no er det nok eit fleirtal for at Haram framleis skal vere i Ålesund, fortel Leite.

Han fortel at det er fleire grunnar til dette.

– Bakgrunnen er at ein synest det er for tidleg når ein er i ein omstillingsprosess med kommunereforma, det er ein økonomisk risiko. Vi meiner også at dei faglege råda som kom, både i BDO-rapporten og kommunedirektøren si innstilling, var såpass tydelege at vi må ta omsyn til dei. Dei som vil at Haram skal gå ut vektlegg folkerøystinga meir, seier Leite.