– Ålesund må ta posisjonen

Ålesund må ta posisjonen som landsdelssenter mellom Bergen og Trondheim. Det sa rådmannen i nye Ålesund kommune, Astrid Eidsvik, under et møte i Sunnmøre Regionråd i dag. Eidsvik peker blant annet på at Ålesund er den klart største byen i Møre og Romsdal. – Det blir helt avgjørende å trekke til seg unge mennesker, og unge mennesker er opptatt av bærekraft, sier Eidsvik. Leder i Sunnmøre regionråd og ordfører i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp) hilser utspillet velkommen. Han tror at Ålesund kan bli en motor som kan bidra til å snu den negativ folketallsutviklingen.