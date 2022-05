– Aksepterte ikkje ønske om å gå frå kvarandre

I innleiingsforedraget sitt i rettssaka mot mannen som er tiltalt for å ha valdteke og drepe Helen Luel Asefaw i Molde i november, sa statsadvokat Inger Myklebust at den tiltalte verken aksepterte eller respekterte Asefaw sitt ønskje om at dei skulle gå frå kvarandre.

Myklebust sa også at ho vil føre bevis for at Asefaw følte seg trua av tiltalte, og at det var konflikt rundt omsorga for det felles barnet deira.

Statsadvokaten vil også føre bevis for at valdtekten og drapet skjedde med hensikt og overlegg. Ho vil også legge fram bevis for at tiltalte hadde planlagt å ta livet av ein familiefar som hadde hatt ei meklarrolle mellom tiltalte og kvinna.

– Han hadde ikkje til hensikt å drepe andre, men forsto at skadene han påførte sonen til familiefaren kunne føre til døden. Denne sonen vart livstrugande skadd.

Den tiltalte sa i retten at han er blitt fortalt kva som skjedde, men at han ikkje hugsar noko av dette sjølv.