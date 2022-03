– Aksepterer motvillig

Axel Lange, som er forsvarar for den tidlegare fastlegen på Sunnmøre, seier til NRK at hans klient har valt å ikkje anke, men akseptere dommen. Lange seier dette er av omsyn til totalbelastninga i saka og ønskjer om å kunne gå vidare i livet. Den tidlegare legen har avvist straffskuld for alle tre forholda, men blei altså dømt for å ha utnytta legestillinga si til å forgripe seg mot ei kvinne.