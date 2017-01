– Ada er en flott ambassadør for Sunndal

Fotballspilleren har scoret mål i bøttevis og storspilt både på det norske landslaget og i fransk fotball.

I fjor ble hun kåret til Årets spiller i Europa sammen med Real Madrid stjernen Cristiano Ronaldo. Lørdag er hun nominert til enda flere priser.

Stolt ordfører

Ordføreren i Sunndal Ståle Refstie (Ap) er stolt over Ada Stolsmo Hegerberg Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Ordføreren i Sunndal, Ståle Refstie (Ap) legger ikke skjul på at han er stolt av Hegerberg.

– På en skala fra 1 til 10 så er vi vel på elleve. Dette er ei sunndalsjente med gode nordmørsverdier som har tatt steget ut og er veldig tydelig på hvor hun kommer fra. Hun er et godt forbilde for oss som er blitt igjen her hjemme, sier Ståle Refstie.

Ordføreren mener Ada Stolsmo Hegerberg er en god ambassadør for Sunndal.

– Sunndal har mange gode ambassadører, men hun er i stjerneklassen. Hun bruker enhver anledning til å markere hvor hun kommer fra. Hun holder på dialekten sin som enhver god sunndaling skal, sier Ståle Refstie.

Flere fra Møre og Romsdal

Møre og Romsdal er godt representert på listen over nominerte under Idrettsgallaen. I tillegg til Ada Hegerberg er både alpinisten Nina Løseth fra Spjelkavik og friidrettsutøveren Karoline Bjerkeli Grøvdal fra Isfjorden nominert til prisen for Årets kvinnelige utøver.

Orienteringsløperen Olav Lundanes fra Ålesund er nominert til prisen som Årets mannlige utøver mens friidrettsutøveren Karsten Warholm fra Ulstein kjemper om prisen som Årets gjennombrudd. Skiskytteren Synnøve Solemdal fra Tingvoll som ble verdensmester i stafett, er nominert til årets lag.

I tillegg er Mary Ann Samuelsen Naas fra Fræna nominert til prisen som årets ildsjel.

Et forbilde

Ordføreren i Sunndal mener det betyr mye for lokalsamfunnet, og for de som vokser opp i Sunndal å ha et forbilde som Ada Hegerberg.

Ada Stolsmo Hegerberg fikk sitt store gjennombrudd i fjor. Foto: FOTO: FRANCK FIFE / AFP

– Det er jo ikke ofte Ronaldo kommer på framsida i lokalavisa, men det gjorde han jo sammen med Ada da de mottok den store prisen som Årets fotballspiller. Når ungene her ser at en som er vokst opp og godt gradene i fotballmiljøet i Sunndal faktisk kan bli verdens beste fotballspiller da gjør det noe med dem, sier Ståle Refstie.









: