– Å stå alene blir tøft

Organisasjonene i arbeidslivet opplever stor tilstrømning under koronakrisen. På de siste tre ukene har frisør-organisasjonen i NHO hatt like stor medlemsøkning som de vanligvis har på to år. I Møre og Romsdal har tallet på organiserte frisørbedrifter økt med 10 til 90. Lokalleder Merethe Kjellnes tror det handler om trygghet og fellesskap. Å stå alene i en slik krisesituasjon blir tøft, sier hun.