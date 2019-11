– Å legge ned i Vanylven smerter

Et flertall i fylkesutvalget stemte for å legge ned det videregående skoletilbudet i Vanylven i dag. Skolen er en del av Herøy videregående skole, og fylkesrådmannen har foreslått å legge det ned i forbindelse med behandlinga av 2020-budsjettet og økonomiplanen. Jan Ove Tryggestad (Sp) sier at det er smertefullt å legge ned i Vanylven. For ett år siden ble skolen i Vanylven foreslått nedlagt, men politikerne la det inn igjen.