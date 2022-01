– «Gyda» er ikkje over

Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelinga i NVE, seier at vatnet i elvane vil halde fram med å stige utover dagen. Det er høg vassføring i fleire elver og det er venta meir nedbør komande døgn. NVE forventar at toppen vil vere nådd seint i kveld eller tidleg fredag.

– Det er meldt betydeleg nedbør også i dag. Kombinert med høge temperaturar og vind, så får vi ei fønvindeffekt som fører til snøsmelting. Det gjer også at vatnet i elvane stig og vi får mykje erosjon og lausmassar som blir grave ut frå elvane. Vi har ein situasjon med både snøskred, sørpe- og jordskred og flaum, og vi er bekymra for at dette vil auke utover dagen, seier Samdal.

Han vektlegg at ekstremvêret «Gyda» er langt frå over.

– Vi må framleis halde guarden oppe. Erfaringsmessig så skjer hendingane på slutten fordi det har bygd seg opp ei stor vassmetning, så vi forventar at det kan kome skredhendingar utover dagen i dag og i morgon, seier Samdal.

Han fortel at det er dei indre og midtre delane av fylket er mest utsett. Samdal seier også at det er viktig at folk sjekkar sluk og avløp rundt husa sine når det lysnar.

– Sjekk at vatnet framleis kan renne fritt. Sjølv om dei blei reinska i går kan dei ha blitt tette sidan då.