– ​​​​​​​ Solskjær bør få jobben

– Etter sigeren i Meisterligaen i går bør Ole Gunnar Solskjær få jobben som fast manager i Manchester United. Det seier sportskommentator i VG, Leif Welhaven (bildet), til NRK. Laget vann 3–1 på bortebane, og gjekk vidare på bortemålsregelen. – Eg trur han nådde ein milepæl i går. Dersom ein ser dette i samanheng med kva han har oppnådd i serien, så trur eg at vi no har kome dit at vi kan svare ja på på spørsmålet om Solskjær burde bli permanent manager, seier Welhaven.