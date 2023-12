– ​​​​​​​ Klok avgjerd

Legeforeningen støttar Helse Møre og Romsdal sitt vedtak om å utsette innføringa av Helseplattforma. – Dette er ei klok og fornuftig avgjerd som vi støttar fullt ut, seier president Anne-Karin Rime. Legeforeningen skriv i ei pressemelding at dei forventar at styret i Helse Midt-Norge følger Helse Møre og Romsdal si tilråding om å utsette utrullingen av Helseplattforma. – Ei vidare utrulling slik situasjonen er i dag betyr skyhøg risiko både når det kjem til økonomi, pasientsikkerheit og ikkje minst arbeidsbelasting for dei tilsette, seier Rime.