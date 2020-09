– Vi vil ta en mer aktiv rolle

Fylkesutvalget sa i dag ja til at Møre og Romsdal fylkeskommune kjøper aksjer i Todalsfjordprosjektet med fem millioner kroner. De to kommunene Sunndal og Surnadal skal gå inn med en million kroner hver.Todalsfjordprosjektet skal gjøre det mulig å reise fergefritt mellom Sunndal og Surnadal. Dette aksjekjøpet betyr at fylkeskommunen tar en mer aktiv rolle i prosjektet, sier fylkesordfører Tove Lise Torve. Hun mener Todalsfjordprosjektet med dette er ett skritt nærmere realisering.