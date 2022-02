– Politikerne står fritt til å tegne nye grenser

Kommunedirektøren i Ålesund, Steven Hasseldal, peker på en tredje løsning i spørsmålet om fremtiden for Ålesund og Haram.

Kommunestyret i Ålesund skal 17.mars avgjøre om de skal søke om Haram skal få gå ut av Ålesund og bli en egen kommune. Det skjer etter en folkeavstemning og en innbyggerundersøkelse.

Men Hasseldal sier inndelingsloven åpner for at kommunestyret i Ålesund på fritt grunnlag kan tegne grenser, noe som kan bety at deler av gamle Haram kan være igjen i Ålesund.

– Det er fritt opp til politikerne å tegne kartet dersom de vil, sier Hasseldal.