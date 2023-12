– Mange motbakkar

Styreleiar i Helse Midt, Odd Inge Mjøen, starta saka om innføringa av Helseplattforma i Møre og Romsdal med å orientere om at det har vore mange utsettingar allereie. – Det har vore mange motbakkar. Heile tida har dette styret vore opptatt av pasientsikkerheita. Det har vore stor motstand mot innføringa også før systemet blei tatt i bruk. Eg har vore leiar for det offentlege i 40 år og stått i skinet av ein del fakkeltog opp igjennom. Dette er eit viktig demokratisk verktøy. Men den språkbruken og karakteristikken det har vore av enkeltpersonar i denne saka her, det har eg aldri vore borte i. Det ber eg dykk som er i rommet her om å tenke igjennom. Også de som representerer tilsette, sa han.