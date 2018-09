– For lange ventetider

– Tida for å forklare årsaka til at det er for lange ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien er ute. No må vi fokusere på kva som kan gjerast for å få ventetidene ned. Det understreka både styremedlem Nils Kvernmo og styreleiar Ingve Theodorsen under styremøtet i Helse Møre og Romsdal i dag. Ventetidene i barne- og ungdomspsykiatrien var i juni på 71 dagar og 68 dagar i juli. Kravet er at ventetidene maksimalt skal vere på 40 dagar.