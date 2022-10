– Dette er veldig skuffende

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) er svært skuffet over svaret fra klima- og miljøministeren etter at Atlanterhavsparken i Ålesund og Runde Miljøsenter har mistet øremerkede tilskudd.

Disse kuttene har kommet i regjeringens forslag til statsbudsjett. Dette skaper en økonomisk usikkerhet, mener Orten som har tatt opp saken gjennoom et skriftlig spørsmål i Stortinget.

Han viser blant annet til Atlanterhavsparken som er i en prosess for å bli et nasjonalt besøkssenter. – De burde ha opprettholdt tilskuddet til autorisasjonen er på plass og så sørget for en stabil og god driftssituasjon, sier Orten