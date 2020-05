– Det må kraftigere lut til

– Det må kraftigere lut til for å møte de økonomiske utfordringene enn det regjeringa har lagt opp til i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det sier stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap). Regjeringens budsjettforslag inneholder en rekke tiltak mot koronakrisen. Han mener det er særlig behov for å øke innsatsen overfor sykehusene og kommunene. Utfordringene for kommuene kommer i tillegg til mange år med sulteforing, mener Bjørdal.