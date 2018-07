9477 fekk tilbod om skuleplass

9477 søkarar har fått tilbod om plass i 1. inntaket til dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal for skoleåret 2018/2019. I det første inntaket er det nesten berre søkarar med ungdomsrett som har fått tilbod. 742 elevar med ungdomsrett har fått tilbod om læreplass. Dette er 184 fleire enn i 2017. Det er ventelister for å få plass på fleire av Vg1-tilboda. Det gjeld for eksempel naturbruk, helse- og oppvekstfag og teknikk og industriell produksjon. Fristen for elevane å svare på om dei vil ha plassen er 13. juli.