91 mill til Gjøsund fiskerihamn

Giske kommune får 91 millioner kroner slik at de kan starte arbeidet med Gjøsund fiskerihamn. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik er i dag på besøk i Giske. Planen er at Gjøsund skal bli ei nasjonal fiskerihamn. Ordfører i Giske, Harry Valderhaug, er godt fornøyd. – Det er veldig stort for oss, sier han.