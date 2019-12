90 dager for vold og tyverier

En mann i 20-årene som er bosatt på Nordmøre er dømt til 90 dager i fengsel for vold og tyveri. Han dømmes for å ha slått en annen person flere ganger mot hodet og kroppen med en jernstang og ha spyttet en politimann i ansiktet. I tillegg har han stjålet gjenstander fra to boliger og vært i besittelse av hasj.