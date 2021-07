87 Verksemder braut lova

Lo si sommarpatrulje har no avslutta to veker med patrulje i Møre og Romsdal. Etter å ha gjennomført 296 intervju av arbeidstakarar under 35 år har patruljen mellom anna funne ut at:

87 selskap braut lova (29 %)

8,1 % var ikkje informert om kameraovervaking

7,1 % fekk ikkje vaktlistene i tide

6,8 % hadde mangelfull eller ingen kontrakt

6,1 % fekk ikkje tilstrekkeleg opplæring

5,1 % fekk ikkje overtidstillegg

Totalt har patruljen vore i kontakt med 459 verksemder, og blei gjennomført intervju ved 296.