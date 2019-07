8000 stør Romsdalsaksen

Kampanjen for å utreie Romsdalsaksen som ferjefri løysing over Romsdalsfjorden, har fått over 8000 underskrifter. Det opplyser Romsdalsaksen AS i ei pressemelding. Prosjektet er eit alternativ til den allereie politisk vedtekne Møreaksen.