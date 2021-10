80.000 kr i gebyr for aktlaus skyss

Hustavika kommune har frakta leirskuleelevar med ein båt som ikkje hadde sertifikatet i orden. No har Sjøfartsdirektoratet gitt kommunen 80.000 kroner i gebyr for brot på skipssikkerheitslova, skriv rbnett.no

Kommunen sende torsdag klage på gebyret de har fått frå Sjøfartsdirektoratet. Kommunalsjef Siv Hjellnes seier til avisa at ho meiner gebyret er urimeleg.

– Tilsynet blei gjennomført tre dagar etter fristen. Sertifikatet blei fornya utan at det var nokon vesentlege manglar. Reiarlaget for båten er leirskolen med få tilsette og som var inne i ein svært hektisk periode på grunn av pandemien. Ut frå det meiner vi dette er eit uforholdsmessig stort gebyr for ein leirskole med lite budsjett, seier Hjellnes til avisa.