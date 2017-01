80 km/t i 50-sone

En bilfører mistet førerkortet da han ble tatt for kjøring i 80-kilometer i timen i 50-sona i Kårvåg på Averøy i ettermiddag. En annen mistet førerkortet på grunn av for mange prikker. Det ble også skrevet ut forenklede forelegg, blant annet for bruk av mobiltelefon under kjøring.