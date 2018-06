8 millioner for å unngå kollaps

Åtte millioner kroner må brukes på strakstiltak på det eksisterende veinettet på Nordøyene i Haram og Sandøy for å hindre at det kollapser. Det kommer frem i fylkesrådmannens innstilling til møtet i samferdselsutvalget neste uke. Det er særlig anleggstrafikk som har ført til skade på veiene. – Dette er kun for å forhindre kollaps. Utover dette vil det også være behov for økte rammer til drift og vedlikehold under anleggsperioden, presiserer Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.