79 nye omikron-smitta

Så langt er det meldt om 79 omikron-smitta i Kristiansund denne veka. Det melder Tidens Krav. Til avisa seier kommuneoverlege Askill Sandvik at dei har det tøffaste omikron-utbrotet i landet. Kriseleiinga skal møtast torsdag 13. januar for å avgjere den vidare skjebnen for pakken med koronatiltak i kommunen.