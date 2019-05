79 km/t i 60-sona

Det har vært trafikkontroll i 60-sone i Sandsbukta i Fræna. Det er skrevet ut ni forenklede forelegg for fartsovertredelser og høyeste fart var 79 km/t, melder politiet. På Fannefjordvegen i Moøde er det skrevet ut 10 forenklede forelegg for fart, samt ett forenklet forelegg for ulovlig mobilbruk under kjøring.