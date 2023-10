77 km/t i 50-sone

Politiet har gjennomført en hastighets- og atferdskontroll i en 50-sone i Ørsta sentrum. Fem fikk bot for høy fart, og en av de fikk også bot for mobilbruk. Ett førerkort ble beslaglagt etter at føreren hadde kjørt 77 kilometer i timen.