76 millioner kroner til Stad skipstunnel

Ap, Sp og SV har i budsjettforhandlingene blitt enige om at Stad skipstunnel får 76 millioner kroner i oppstartsmidler over neste års statsbudsjett. –Skipstunnelen er et svært viktig prosjekt for et maritimt midtpunkt som Møre og Romsdal. Nå gjelder det å få spaden i jorda så fort som mulig, sier Per Vidar Kjølmoen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.