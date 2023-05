75 mister jobben

Dei tilsette i PE Bjørdal i Ørsta vart i dag orienterte om at verksemda melde oppbod. Totalt er det 75 tilsette som vert råka av konkursen. Det skriv Møre-Nytt.

Styret i selskapet har opplyst til Møre-Nytt at dei har forsøkt å finne langsiktige løysingar, men at dei ikkje lukkast og at dei var i situasjonen no der dei var pliktige til å melde oppbod.

Bjørn Meek, dagleg leiar i PE Bjørdal, seier til NRK at det er bittert og tragisk at dei no er konkurs.