72 millionar til kulturen

88 kulturorganisasjonar og institusjonar i Møre og Romsdal har fått pengar frå fylkeskommunen. – Gjennom driftstilskota bidreg vi til eit breitt spekter av kulturaktivitet, seier Marit Nerås Krogsæter som er leiar i kultur- og folkehelseutvalet. Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv er ein av dei 88 som har fått pengar. Klikk her for å sjå heile lista over kven som har fått kva.