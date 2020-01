72 km/t i ei 50-sone

UP gjennomførte seint i går kveld ein trafikkontroll på E136 ved Hatlaåstunnelen i Ålesund. Der fekk 34 bilførarar forenkla førelegg på grunn av for høg fart. Høgaste hastigheit blei målt til 72 kilometer i timen i 50-sona. Ein bilførar fekk også førarkortet inndrege på grunn av for mange prikkar. UP gjennomførte også ein fartskontroll på E39 ved Blindheimstunnelen. Der fekk ti bilførarar bot for høg fart. Høgaste fart blei målt til 99 kilometer i timen i 70-sona. I tillegg blei 25 bilførarar kontrollert for promille. Ingen blåste raudt.