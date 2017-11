72 km/t i 60-sone

65 førarar vart kontrollert då politiet hadde trafikkontroll på Aure i Sykkylven idag, melder politiet på Twitter. Ein fekk eit forenkla førelegg for å ha køyrt i 72 km/t i ei 60-sone, to fekk gebyr for manglande førarkort og ein fekk eit bilbeltegebyr.