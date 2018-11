64 passkontor legges ned

Nesten halvparten av landets passkontor skal legges ned, noe som får Senterpartiet til å reagere kraftig. Justisdepartementet sier sikkerhet er årsaken til nedlegglesen. I Møre og Romsdal mister følgende kommuner sine passkontor: Aure, Fræna, Haram, Rauma, Vestnes og Vanylven. Justispolitisk talskvinne i Senterpartiet, Jenny Klinge, sier hun er svært skuffet over vedtaket.

- Jeg har virkelig kjempet for at alle lensmannskontor som står igjen etter politireforma, og som har passutstedelse fra før, skal få beholde denne tjenesten.