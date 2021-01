60 i karantene etter smitte

60 personar busett i Ørsta og Volda er no sett i karantene etter at ein person har testa positivt for koronasmitte. Smitten skriv seg frå eit utbrot i Sunnfjord. Ein person som var på besøk i Ørsta i helga testa positivt tidlegare i veka. Ørsta kommune meiner at dei har god oversikt over situasjonen.