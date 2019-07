6 av 10 planlegger norgesferie

6 av 10 nordmenn planlegger norgesferie i sommer. Det viser en undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført på oppdrag for NHO Reiseliv blant 1132 nordmenn over 18 år. I år er det for første gang flere (45 %) som ville valgt Norgesferie fremfor utlandet (44 %) – hvis de kunne velge helt fritt. – En stadig mer urban befolkning tiltrekkes av en mer aktiv ferie med alt fra naturopplevelser til byvandring. Vi vil mer enn å bare ligge på en strand å sole oss, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.