56 færre fødsler på ett år

Antall fødsler på sjukehusene i Molde og Kristiansund gikk ned med 56 på ett år.

Det betyr at avdelingene i fjor hadde 2,07 fødsler per dag - til sammen.

Hver for seg hadde de pluss minus 1 fødsel per dag i snitt.

Det skriver Romsdals Budstikke.

Ser man trenden over lenger tid, er tallene tydelig fallende. I 2007 var fødetallene på Molde sjukehus 569, og i Kristiansund 402, til sammen 971.

Det betyr 215 færre fødsler i Nordmøre og Romsdal i fjor enn i 2007.