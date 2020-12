52 blåste rødt i november

Tall fra Utrykningspolitiet viser at 52 i personer i Møre og Romsdal blåste over lovlig promille i november. Det er 14 flere enn samme måned i fjor. Til nå i år har 454 personer blåst til rødt her i fylket. Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i organisasjonen MA – Rusfri sier det dessverre er altfor høye tall. Hun mener tallet burde vært null.