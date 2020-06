500 på Øyamarsjen

Haramsøy IL opplyser at om lag 500 personar deltok i Øyamarsjen til Ullahornet 2. pinsedag. Pågangen frå fastlandet var så stor at det måtte settast opp ekstraferje. Arrangøren skreiv i innbydinga at dei ville markere motstand mot vindkraftutbygginga. Utbyggaren Zephyr seier at dei vil starte arbeidet så snart dei er klare og tryggleiken er ivaretatt.