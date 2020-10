500 i koronakarantene i Molde – har satt i gang omfattende testing

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lørdag formiddag meldte Molde kommune at en elev ved Langmyra skolen var blitt smittet. Det førte til at klassen som eleven går i, i tillegg til ansatte og lærere som eleven hadde vært i kontakt med, ble satt i karantene.

Søndag ble det klart at også en elev i parallellklassen var blitt bekreftet smittet. Denne eleven spiller fotball og håndball og har vært i kontakt med mange personer.

Forbud

Det får store konskevenser. Kommuneoverlege Cato Innerdal la ned et umiddelbart forbud mot all organisert aktivitet for alle elevene ved Langmyra skole. Forbudet gjelder til og med søndag 11. oktober. Forbudet er innført etter at kommunen har rådført seg med Folkehelseinstituttet.

"Omstendighetene representerer etter min vurdering en viss risiko for at smitteoverføring kan ha skjedd på tvers av klassetrinn og klasser. Situasjonen vurderes per nå uoversiktlig" skriver kommuneoverlegen om begrunnelsen for vedtaket.

Forbudet omfatter ikke private arrangement som konfirmasjoner, bursdagsfeiringer og lignende. Også SFO og barnehagene i kommunen kan holde åpent som vanlig.

– Men all sosial kontakt forutsetter at smittevernreglene overholdes. Det er veldig viktig at alle holder minst en meters avstand nå, og at vi er nøye med hånd- og hostehygienene, sier Innerdal.

Alle i karantene skal testes

Det er satt i gang omfattende testing i mMode med 500 personer i karantene Foto: Roar Strøm / NRK

Molde kommune åpnet teststasjonen på Nøisomhed søndag klokken 12. Alle nye som er satt i karantene blir testet i løpet av dagen. Laboratoriet på Molde sykehus har satt ansatte på jobb. Prøvesvarene vil være klare allerede mandag formiddag.

– Kommunen har normalt ikke åpen teststasjonen på helg, men i den ekstraordinære situasjonen vi er i nå, har vi holdt åpent både lørdag og søndag for de som er satt i karantene, sier ordfører Torgeir Dahl.

Molde og Kristiansund har opplevd en kraftig smitteoppblomstring den siste uken. Dette blir satt i sammenheng med en buss med pensjonister som var på reise i Sør-Norge.

I Molde har 24 personer testet positivt på covid-19 siden mandag 28.september.

Kristiansund: – Tiltakene har virket

Rådmann Arne Ingebrigtsen. ordfører Kjell Neergaard (Ap) og kommuneoverlege Askill Sandvik i Kristiansund. Foto: Kristiansund kommune

Også i Kristiansund har kommunen jobbet på spreng i kampen mot smittespredning. Før helgen hadde 16 personer testet positivt. Søndag ble det klart at det var påvist tre nye tilfeller. Alle tilfellene er ferdig smittesporet og regnet som avklart.

– Tiltakene vi satte i verk har gitt resultater, sier kommuneoverlege Askill Sandvik.

Alle arrangementer i Kristiansund over 50 personer er avlyst. I tillegg har kommunen satt i gang registrering av besøkende på skjenke- og serveringssteder. Kommuneoverlegen opprettholder også stans i besøk på sykehjem til og med torsdag 8. oktober klokken 24.00. Alvorlig syke pasienter får ta i mot besøk etter avtale med sykehjemmet.